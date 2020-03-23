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23.03.2020 22:27
Рубрика: Долги и кредиты

Минпромторг предложил расширить программу льготного автокредитования

Текст: Игорь Зубков
Минпромторг предложил распространить действие программы льготного автокредитования "Семейный автомобиль" на семьи, имеющие только одного несовершеннолетнего ребёнка.
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Учитывая рост цен на новые автомобили, подготовленный министерством проект постановления правительства предполагает также увеличить максимальную цену автомобиля, который можно купить по программе, с 1 млн до 1,5 млн рублей.

Это "позволит многодетным семьям приобрести на более выгодных условиях новый автомобиль, отвечающий всем требованиям безопасности и позволяющий разместить в салоне до 7 человек", отмечает министерство.

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