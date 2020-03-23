Минпромторг предложил расширить программу льготного автокредитования

Минпромторг предложил распространить действие программы льготного автокредитования "Семейный автомобиль" на семьи, имеющие только одного несовершеннолетнего ребёнка.

Учитывая рост цен на новые автомобили, подготовленный министерством проект постановления правительства предполагает также увеличить максимальную цену автомобиля, который можно купить по программе, с 1 млн до 1,5 млн рублей.

Это "позволит многодетным семьям приобрести на более выгодных условиях новый автомобиль, отвечающий всем требованиям безопасности и позволяющий разместить в салоне до 7 человек", отмечает министерство.