На Украине нашли "Запорожец" в заводском консерванте

Автомобильный видеоблогер Roma Urraco рассказал об очередной "капсуле времени". На этот раз он нашёл новый "Запорожец" ЗАЗ-968 МД.

"Запорожец" 1992 года выпуска с пробегом всего 70 км все эти годы простоял в сухом гараже. Автомобиль хоть и под толстым слоем пыли, но выглядит идеально. Модель окрашена в белую эмаль, кузов покрыт заводским консервантом и не имеет очагов коррозии.

Салон ЗАЗа также пребывает в первозданном виде. Он оснащён ручным управлением для инвалидов. За ускорение отвечают лепестки на рулевом колесе, тормозить нужно с помощью рычага на центральном тоннеле, а роль сцепления выполняет одна педаль.

"Запорожец" "обут" в родную резину, под капотом располагается карбюраторный V4 объемом 1,2 литра и мощностью 41 л.с. Моторчик работает в связке с четырёхступенчатой механической КП. Машина весом 840 кг разгоняется от 0 до "сотни" за 32 секунды.

Напомним, легендарная "малолитражка" 968-й модели выпускалась на Запорожском автомобильном заводе в период с 1971 по 1994 годы. ЗАЗ-968 с индексом МД является модификацией для инвалидов, у которых повреждена одна нога.

Помимо этого, было ещё три версии: 968МБ (для инвалидов, у которых повреждены или ампутированы обе ноги, но здоровые руки), 968МР (для людей с одной поврежденной рукой и одной ногой) и 968МГ (для инвалидов, у которых повреждена одна нога, но с мотором МеМЗ-966Г и мощностью 27 л.с.).