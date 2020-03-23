НОК Австралии: Олимпийские игры в Токио не могут пройти в июле

НОК Австралии объявил о том, что состав команды на Олимпиаду в Токио не может быть сформирован. В связи с этим австралийские спортсмены будут готовиться к проведению Игр в 2021 году.

В понедельник стало известно, что Канада отказалась отправлять своих спортсменов на Олимпиаду в Токио, если сроки ее проведения не будут изменены. На исполнительном совете НОК Австралии было решено, что команда этой страны будет готовиться к Олимпиаде при условии, что она состоится через год.

Причиной для такого решения послужила вспышка коронавируса, которая повлияла на подготовку спортсменов.

"Наши спортсмены должны уделять приоритетное внимание своему здоровью и безопасности окружающих, - говорится в сообщении на сайте НОК Австралии. - На прошедшем заседании исполнительного совета принято единогласное решение, что в сложившихся обстоятельствах сборная Австралии не может быть собрана".

НОК Австралии также заявил, что рассчитывает на перенос соревнований на год. "Очевидно, что Игры не могут пройти в срок в июле, - говорится в сообщении. - Мы понимаем, что для многих такая отсрочка будет представлять целый ряд новых вопросов. Но когда мир действительно соберется вместе на токийских Олимпийских играх, они могут стать настоящим праздником спорта и человечности".