Нурмагомедов вернулся в Россию из США из-за пандемии коронавируса

Российский боец смешанных единоборств (ММА), чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов вместе со своей командой вернулся в Россию из США. Об этом ТАСС заявил менеджер спортсмена Ризван Магомедов. Зал в Сан-Хосе, где тренировался Хабиб, был закрыт для посетителей по распоряжению местных властей.

Напомним, что 18 апреля Нурмагомедов должен был провести бой с американцем Тони Фергюсоном. Изначально поединок должен был состояться в Нью-Йорке, но позднее власти запретили проведение этого мероприятия из-за коронавируса. Сейчас в UFC заняты поиском новой локации для противостояния.

В активе Хабиба 28 побед в профессиональной карьере и ни одного поражения в смешанных единоборствах. Что касается Фергюсона, то он провел 28 боев, в которых 25 раз выиграл и трижды уступил.