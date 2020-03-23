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23.03.2020 15:12
Рубрика: Спорт

ОКР выступил против паники в отношении проведения Олимпиады в Токио

Текст: Максим Домчев
Олимпийский комитет России призвал всех участников спортивного сообщества не оказывать давление на Международный олимпийский комитет и Оргкомитет ОИ-2020 в вопросе о проведении Олимпиады в Токио.
Фото: AP Photo/Jae C. Hong Фото: AP Photo/Jae C. Hong
Фото: AP Photo/Jae C. Hong

Отказы со стороны канадского и австралийского национальных олимпийских комитетов отправить своих спортсменов на Игры в Токио, которые должны пройти в Японии нынешним летом, послужили поводом для обращения руководства ОКР.

Фото: AP Photo/Jae C. Hong
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"Наша позиция строится на необходимости обеспечения гарантированной безопасности жизни и здоровья участников и гостей Игр, а также соблюдении для всех спортсменов равных возможностей отборочных соревнований и критериев оценки квалификационных нормативов", - говорится в сообщении на сайте ОКР.

Олимпийский комитет России находится на связи с МОК и не сомневается, что итоговое решение о проведении Игр, которое будет принято, станет взвешенным и основанным на всестороннем анализе возможных сценариев развития ситуации.

"Для нас очевидно, что Олимпийские игры должны проводиться в атмосфере всеобщего большого праздника. Любые ограничения или угрозы, в том числе эпидемиологического характера, наносят серьезный удар по духу и самой сути главных спортивных соревнований в момент их проведения", - говорится в сообщении.

Фото: YAFP
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В ОКР уверены, что оказывать какое-либо давление на ответственные за проведение Игр организации и побуждать их к принятию поспешных решений - неприемлемо. Также стоит отказаться от паники и продолжить работать.

"Паника - худшее средство в существующих обстоятельствах. ОКР призывает всех участников спортивного сообщества сохранять олимпийское спокойствие, действовать планомерно и конструктивно в рамках подготовки к Играм 2020 года, делать все зависящее для формирования единой, коллегиальной позиции по волнующим всех нас вопросам, связанным с проведением Олимпиады в г. Токио", - говорится в заключении.

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