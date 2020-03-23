Песков рассказал про график Путина на фоне ситуации с коронавирусом

Президент продолжает работать, но массовых мероприятий не планирует, уточнили в Кремле.

Сегодня день у главы государства будет не особо публичный: внутренние мероприятия, встречи, совещания, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Владимир Путин пригласил на доклад главу Минпромторга Дениса Мантурова, чтобы тот рассказал о самочувствии промышленности и производства в нынешних непростых экономических условиях, пояснил Песков. Другие совещания носят закрытый характер, уточнил он.

Также идет подготовка к вручению премий молодым деятелям культуры и премий в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества - президент подписал соответствующий указ, церемония состоится на этой неделе.

Участники публичных мероприятий президентского уровня будут сдавать анализы на коронавирус, как это было перед поездкой главы государства в Крым на прошлой неделе.

"Президент пока работает, таких уж массовых мероприятий никто не проводит и о них не задумывается, сейчас было бы неразумно это делать", - сказал Песков. "Работа есть работа, тем более работа президента. Она осуществляется вне тех критериев, которые указываются в ограничивающих и рекомендательных документах", - заключил он.

"Президент живет в государственных резиденциях, он не живет в своей квартире", - также пояснил представитель Кремля. И чаще всего президент где живет, там и работает, и наоборот, добавил он. Поэтому для главы государства работа из дома - относительное понятие.