Путин определил лауреатов премий молодым деятелям культуры

Глава государства подписал указы о присуждении премий президента молодым деятелям культуры и премий президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2019 года. Тексты документов опубликованы на сайте Кремля.

Владимир Путин рассмотрел предложения Совета по культуре и искусству и определил лауреатов. За вклад в развитие отечественного музыкального искусства и просветительскую деятельность награжден пианист Олег Аккуратов, за вклад в развитие отечественного хореографического искусства - артистка балета, ведущий мастер сцены Большого Театра Ольга Смирнова, а за реализацию культурно-просветительского проекта "Всероссийская школа клубной инноватики" - директор Белгородского государственного центра народного творчества Максим Шапошников.

Лауреатами премий президента за произведения для детей и юношества стали директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина - за вклад в развитие детского и юношеского чтения, популяризацию детской литературы, писатель Камиль Зиганшин - за вклад в развитие гуманистических традиций отечественной детской литературы, а также режиссер, художник и сценарист анимационного кино Леонид Носырев - за выдающийся вклад в развитие отечественного и мирового анимационного искусства.