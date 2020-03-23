Песков: Решений о переносе всенародного голосования по поправкам в Конституцию нет

Решений по переносу даты всенародного голосования по поправкам к Конституции нет. Оно намечено на 22 апреля, но здоровье граждан важнее всего - если будут показания для переноса даты в связи с эпидемиологической ситуацией, это будет сделано, пояснили в Кремле.

"Пока все идет в рамках формулировки, которую изложил президент в самом начале в ходе встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Голосование в соответствии с указом намечено на 22 апреля, но превыше всего - это здоровье граждан, поэтому если развитие эпидемиологической обстановки будет давать показания для переноса даты голосования - это будет сделано", - пояснил он.

"Пока никаких решений на этот счет не принималось", - заверил Песков.