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23.03.2020 13:46
Рубрика: Власть

Песков: Решений о переносе всенародного голосования по поправкам в Конституцию нет

Текст: Кира Латухина

Решений по переносу даты всенародного голосования по поправкам к Конституции нет. Оно намечено на 22 апреля, но здоровье граждан важнее всего - если будут показания для переноса даты в связи с эпидемиологической ситуацией, это будет сделано, пояснили в Кремле.

Фото: Валерий Мельников/ РИА Новости
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"Пока все идет в рамках формулировки, которую изложил президент в самом начале в ходе встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Голосование в соответствии с указом намечено на 22 апреля, но превыше всего - это здоровье граждан, поэтому если развитие эпидемиологической обстановки будет давать показания для переноса даты голосования - это будет сделано", - пояснил он.

"Пока никаких решений на этот счет не принималось", - заверил Песков.

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