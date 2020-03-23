Полиция прекращает регистрацию машин, собственники которых умерли

Госавтоинспекция прекратит регистрацию автомобилей, собственники которых ушли из жизни. Как стало известно корреспонденту "РГ", Госавтоинспекция получила данные об умерших автовладельцах от Федеральной налоговой службы. Взаимодействие между ведомствами налажено, и сейчас идет работа по чистке базы данных.

При этом в неприятную ситуацию могут попасть те автовладельцы, которые эксплуатируют машину, собственник которой ушел в мир иной. Собственно, такая активная работа и началась из-за водителя, совершившего аварию в Москве на Бутырской улице, в которой погиб один человек. Как выяснилось, за собственником автомобиля числилось более 650 штрафов. Но позже оказалось, что собственник, на которого выписывались все эти штрафы, давно умер. А тот, кто ездил за рулем, благополучно избегал наказаний. Пока не доездился до смертельной аварии.

Если регистрация автомобиля прекращена, водителя оштрафуют, номера с машины снимут, а сам автомобиль отправят на штрафстоянку

Теперь в регистрационные подразделения ГИБДД поступит соответствующая информация и регистрация автомобилей на умерших людей будет прекращена. Примечательно, что это будет сделано без предупреждения наследников.

Но когда наследники вступят в права наследования, то они могут пойти в ГИБДД и зарегистрировать машину на себя.

Сколько машин числится за "мертвыми душами", пока посчитать невозможно. Всего в стране зарегистрировано 61,7 миллиона транспортных средств по итогам прошлого года. В тоже время всего за прошлый год было продано около 40 миллионов полисов ОСАГО. То есть можно предположить, что какая-то часть машин ездит без ОСАГО, какая-то давно списана в утиль, но не снята с учета, а часть неэксплуатируемых автомобилей и прицепов из этих 21 миллиона зарегистрированы на умерших.

Как оказалось, немногие знают, что после смерти собственника машины автомобилем пользоваться нельзя до момента вступления в наследство. Даже если у вас на руках доверенность от него и, как бы, действующий полис ОСАГО. И доверенность, и ОСАГО заканчиваются с момента ухода из жизни собственника.

Правда, если такого водителя остановят и при проверке документов выяснится, что машина зарегистрирована на умершего человека, то максимум, что грозит водителю в этой ситуации, - штраф 800 рублей за управление без полиса ОСАГО. Но инспектор передаст в подразделение информацию о таком автомобиле, и ее регистрационный учет прекратят. А номера и свидетельство о регистрации объявят в розыск.

В случае если учет уже прекращен, водителя привлекут за управление незарегистрированным автомобилем. Для первого раза это штраф от 500 до 800 рублей. Ну а второго раза не будет, потому что номера с машины снимут, свидетельство о регистрации отберут, а сам автомобиль отправят на штрафстоянку. Забрать его оттуда можно будет, уже только имея на руках свидетельство о праве на наследство.

Кстати, если водитель, вписанный в полис ОСАГО, оформленный на умершего человека, станет виновником ДТП, то страховая компания выплатит компенсацию пострадавшему. А виновнику выставит регресс. Страховщики при оформлении ДТП проверяют информацию о том, жив ли их клиент.

Для того чтобы поставить такую машину на учет в ГИБДД, достаточно приехать со свидетельством о праве на наследство и с самим автомобилем в регистрационное подразделение. Понадобится еще полис ОСАГО, оформленный непосредственно на того, кто ставит машину на учет. Ведь старый полис перестал действовать с момента смерти собственника.

Вступить в наследство может не один, а сразу несколько человек. У машины будет несколько собственников. Но в ГИБДД машину поставят на учет в соответствии с законом о регистрации транспортных средств только на одного из них. При этом это должен быть человек старше 16 лет.

Зачастую наследники хотят избавиться от машины, которую получили в наследство. Для этого не обязательно ее ставить на учет. Можно оформить договор купли-продажи между новым собственником и покупателем. Задача зарегистрировать автомобиль ляжет тогда на покупателя.

Надо иметь в виду, что если один из собственников такого автомобиля - ребенок, то для продажи машины потребуется разрешение органов опеки. При этом перед продажей необходимо будет сделать оценку автомобиля и предоставить в опеку оценочный альбом. Также потребуется завести банковский счет на ребенка. После продажи машины деньги в размере доли ребенка должны быть переведены на этот счет.