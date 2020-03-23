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23.03.2020 12:10
Рубрика: В мире

Помпео прибыл с визитом в Кабул

Текст: Юрий Когалов

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл с неожиданным визитом в Кабул. Как передает телеканал NBC, ему предстоит попытаться спасти подписанное ранее мирное соглашение с талибами.

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Оно не может быть воплощено в стране, в которой так и не решен вопрос, кто же одержал победу на выборах главы государства. Президент Афганистана Ашраф Гани и его соперник Абдулла Абдулла приписывают ее себе. Оба политика провели церемонии инаугурации в начале марта.

У Помпео пока запланирована встреча только с Гани.

Согласно мирному соглашения между США и движением "Талибан" (запрещено в РФ), американские военные должны покинуть Афганистан в течение 14 месяцев. Оно также предусматривает освобождение из тюрем пяти тысяч боевиков, при этом талибы согласились отпустить тысячу правительственных солдат, находящихся у них в плену.

Фото: Mary L. Gonzalez/wikipedia.org
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Гани согласился поэтапно отпускать боевиков, если они письменно поклянутся больше не возвращаться на поле боя. Но талибы считают это условие противоречащим их соглашению с США.

Эта запутанная ситуация и вынудила Помпео отправиться в поездку в то время, как все остальные мировые лидеры и государственные деятели отказываются от зарубежных визитов из страха перед коронавирусом.

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