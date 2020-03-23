Пособия будут выплачиваться без дополнительных справок

Минтруд рекомендовал регионам продлевать выплату ранее назначенных пособий без предоставления гражданами дополнительных документов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что на время проведения мероприятий по противодействию распространения коронавируса выплату пособий, ранее назначенных органами социальной защиты населения, возможно продлевать без дополнительного подтверждения нуждаемости в таких выплатах.

При этом прием документов от граждан, впервые претендующих на какие-либо региональные меры соцподдержки, будет продолжен.

Как отметил глава Минтруда Антон Котяков, сейчас особенно важно избегать массовых скоплений людей в органах соцзащиты.

Напомним, для подтверждения права на ряд региональных мер социальной поддержки гражданам необходимо периодически (ежеквартально, 1 раз в полугодие) самостоятельно предоставлять документы об уровне своего дохода.