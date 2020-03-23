Постановление Правительства Российской Федерации от от 18 марта 2020 г. N 294 г. Москва "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина"

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации, а также в целях принятия мер по реализации прав граждан на охрану здоровья Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 20 марта 2020 г. и действует до 1 июля 2020 г.

Председатель Правительства Российской Федерации М. Мишустин

Временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина

1. Настоящие Временные правила определяют порядок оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (далее соответственно - застрахованные лица, пособие по временной нетрудоспособности), в период нахождения на карантине в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

2. Настоящие Временные правила распространяются на застрахованных лиц, прибывших в Российскую Федерацию с территории стран, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), а также на проживающих совместно с ними застрахованных лиц.

3. Назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособности осуществляется на основании листка нетрудоспособности, сформированного и размещенного в информационной системе Фонда социального страхования Российской Федерации (далее - Фонд), в форме электронного документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинским работником и медицинской организацией, уполномоченной органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения (далее соответственно - уполномоченная медицинская организация, электронный листок нетрудоспособности).

4. Субъекты Российской Федерации определяют перечень уполномоченных медицинских организаций, которые централизованно обеспечивают дистанционную выдачу и оформление электронных листков нетрудоспособности (не более 3 организаций в каждом субъекте Российской Федерации), и направляют перечень уполномоченных медицинских организаций в Министерство здравоохранения Российской Федерации в течение 2 рабочих дней после вступления в силу настоящих Временных правил.

5. Министерство здравоохранения Российской Федерации направляет перечень уполномоченных медицинских организаций в Фонд для осуществления им доступа к информационной системе, в которой осуществляется обработка заявлений о выдаче электронного листка нетрудоспособности в день получения перечня уполномоченных медицинских организаций в соответствии с пунктом 4 настоящих Временных правил.

6. Для назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности застрахованное лицо направляет заявление о выдаче электронного листка нетрудоспособности, а также иные документы (сведения), указанные в пункте 7 настоящих Временных правил, посредством личного кабинета застрахованного лица, доступ к которому обеспечивается посредством единой системы идентификации и аутентификации.

Заявление о выдаче электронного листка нетрудоспособности может быть подано лицом, зарегистрированным в единой системе идентификации и аутентификации, за другое застрахованное лицо, не зарегистрированное в указанной системе, с его согласия.

В заявлении о выдаче электронного листка нетрудоспособности указываются:

фамилия, имя, отчество (при наличии);

дата рождения;

адрес места жительства (места пребывания);

страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования;

номер полиса обязательного медицинского страхования;

номер и дата выдачи паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;

сведения о согласии совместно проживающего лица, не зарегистрированного в единой системе идентификации и аутентификации, на подачу заявления о выдаче электронного листка нетрудоспособности от его имени;

иные сведения, необходимые для подтверждения факта совместного проживания.

7. К заявлению о выдаче электронного листка нетрудоспособности представляются следующие документы (сведения):

электронные образы страниц паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации, подтверждающих пересечение застрахованным лицом государственной границы Российской Федерации (первый лист с фотографией, страницы с отметками о пересечении государственной границы Российской Федерации);

электронный проездной документ (билет) или электронный образ проездного документа или иных документов, подтверждающих пребывание на территории иностранного государства (при отсутствии отметки о пересечении границы Российской Федерации в паспорте гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации);

электронные образы документов, подтверждающих совместное проживание с лицами, прибывшими в Российскую Федерацию с территории стран, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), - для проживающих совместно с застрахованными лицами, прибывшими в Российскую Федерацию с территории стран, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV).

8. Фонд обеспечивает передачу заявления и иных прилагающихся к нему документов (сведений), указанных в пункте 7 настоящих Временных правил, в уполномоченные медицинские организации в день получения документов от Фонда.

9. Уполномоченная медицинская организация не позднее следующего рабочего дня после получения информации от Фонда принимает решение о выдаче (формировании) электронного листка нетрудоспособности единовременно на 14 календарных дней на основании полученного заявления о выдаче электронного листка нетрудоспособности застрахованного лица и прилагающихся к нему документов (сведений), указанных в пункте 7 настоящих Временных правил.

10. Назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособности в случае карантина осуществляются территориальными органами Фонда по месту регистрации страхователя.

11. В течение одного рабочего дня со дня получения информации о формировании медицинской организацией электронного листка нетрудоспособности Фонд осуществляет идентификацию страхователя застрахованного лица, в том числе с использованием страхового номера индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета, посредством направления запроса в информационную систему Пенсионного фонда Российской Федерации.

12. После идентификации страхователя Фонд запрашивает у страхователя сведения, необходимые для назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности, в электронной форме.

13. Застрахованное лицо вправе самостоятельно сообщить страхователю по месту работы (службы, иной деятельности) номер сформированного ему электронного листка нетрудоспособности.

14. Страхователь в течение 2 рабочих дней со дня получения запроса от Фонда или сообщения застрахованным лицом номера сформированного ему электронного листка нетрудоспособности представляет в территориальный орган Фонда документы (сведения), необходимые для назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности, в соответствии с Положением об особенностях назначения и выплаты в 2012 - 2020 годах застрахованным лицам страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и иных выплат в субъектах Российской Федерации, участвующих в реализации пилотного проекта, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2011 г. N 294 "Об особенностях финансового обеспечения, назначения и выплаты в 2012 - 2020 годах территориальными органами Фонда социального страхования Российской Федерации застрахованным лицам страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, осуществления иных выплат и возмещения расходов страхователя на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, а также об особенностях уплаты страховых взносов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний".

15. Фонд осуществляет назначение и выплату пособий по временной нетрудоспособности в следующие сроки:

за первые 7 календарных дней временной нетрудоспособности - в течение одного рабочего дня со дня получения от страхователя документов (сведений), необходимых для назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности, но не позднее окончания 7-го календарного дня временной нетрудоспособности;

за последующие календарные дни временной нетрудоспособности - в течение одного календарного дня со дня окончания временной нетрудоспособности.

16. В случае оформления медицинской организацией листков нетрудоспособности на основании проведенной в очной форме фельдшером или врачом экспертизы временной нетрудоспособности (по основанию (2019-nCoV) медицинская организация осуществляет передачу в Фонд информации о выдаче (формировании) электронного листка временной нетрудоспособности не позднее следующего рабочего дня после его оформления для осуществления Фондом действий в соответствии с настоящими Временными правилами.