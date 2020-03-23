Столичная Госавтоинспекция рассматривает возможность применения камер фотовидеофиксации для выявления водителей, которые в момент управления машиной пользуются телефоном. Буквально речь идет о том, что телефон у них в руках.

Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на заместителя начальника Госавтоинспекции МВД России Александра Быкова. По словам генерала, в столичном ГИБДД планируют использование таких возможностей комплексов, но пока технологии проходят тестирование. А пока инспекторы продолжают выявлять таких нарушителей вручную. В прошлом году было оформлено 84,8 тысячи штрафов за подобное нарушение.

Кроме того, чтобы их действительно можно было применять на дороге, эти средства должны получить сертификаты, подтверждающие, что программное обеспечение и заложенный в них алгоритм способны корректно такие случаи фиксировать и отбраковывать ложные срабатывания. Все это требует времени.

Напомним, что штраф за пользование телефоном за рулем составляет сейчас полторы тысячи рублей.

Использование гаджетов за рулем распространено не только в России, но и во всем мире. И еще ни в одной стране не нашли надежного рецепта по борьбе с этой проблемой. Но если, например, в Германии камера зафиксировала, что человек держит руку с телефоном у уха, то его оштрафуют. И ему будет довольно трудно убедить судью в том, что он телефоном просто ухо чесал.

В России пытались использовать подобные фотографии. Но когда дело доходило до суда, оно попросту разваливалось. Потому что доказать, что в этот момент водитель пользовался телефоном, не представлялось возможным. Ведь для выявления нарушения использовались не сертифицированные должным образом устройства. Они не могли использоваться для автоматической фиксации нарушений. То есть такая фиксация считается недопустимым доказательством.

В Израиле водителей наказывают только за факт того, что телефон оказался в руках водителя

В Израиле водителей наказывают только за факт того, что телефон оказался в руках водителя во время движения. Эксперты уже давно отмечают, что за рулем опасен не столько водитель, который разговаривает по телефону, сколько водитель, который пишет смс-сообщения или общается в чатах. А таких на дорогах огромное количество. Но они не используют телефон по прямому назначению. Как быть с ними? Ведь телефон к уху они не прикладывают.

У многих телефон установлен в качестве навигатора на панели приборов. И добропорядочные водители используют его именно в этом качестве. А для приема звонка пользуются устройствами, которые рук не занимают. Но есть водители, которые и в такой ситуации в левом ряду скоростной автомагистрали продолжают тыкать пальчиками в буковки на экране смартфона. Как быть с ними? Ведь они не держат телефон в руках.

Фиксация на камеру тех, кто прижимает телефон к уху, - половинчатое решение проблемы, считают эксперты. Но никто не берется предложить полноценное ее решение.

Кстати, в той же Германии, когда водитель все-таки использует телефон, он пользуется левой рукой и прячет устройство за ремнем, мол, поправлял ремень в момент фотографирования.