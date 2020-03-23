Мэр Москвы поручил соцработникам доставлять лекарства и продукты пенсионерам

С любой проблемой, возникшей у них, - доставки продуктов, лекарств и других бытовых проблем - пожилые и хронически больные горожане могут позвонить по телефону 8-495-870-45-09. На помощь им придут социальные работники и волонтеры.

По этому же телефону можно заказать доставку на дом бесплатных и льготных лекарств, а так же медицинских изделий. Об этом глава города написал сегодня в своем личном блоге.