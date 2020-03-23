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23.03.2020 09:24
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Собянин обратился к пожилым москвичам с просьбой соблюдать домашний режим

Текст: Любовь Проценко
"Милые мои москвичи старшего поколения, мамы и папы, дедушки и бабушки, - так начинается обращение мэра Москвы Сергея Собянина к пожилым горожанам.
MOSCOW, RUSSIA - MARCH 12, 2020: Moscow Mayor Sergei Sobyanin at a call center of the Moscow coronavirus crisis center in Khodynsky Boulevard. Alexander Shcherbak/TASSÐîññèÿ. Ìîñêâà. Ìýð Ìîñêâû Ñåðãåé Ñîáÿíèí â êîë-öåíòðå îïåðàòèâíîãî øòàáà ïî êîðîíàâèðóñó íà Õîäûíñêîì áóëüâàðå. Àëåêñàíäð Ùåðáàê/ÒÀÑÑ Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Мое сегодняшнее обращение в первую очередь к вам. Я думаю, что оно может вам не понравиться и даже вызвать внутренний протест. Но прошу поверить, оно продиктовано искренней заботой о вас. Вы очень дороги нам".

Глава города напоминает старшему поколению о том, что по периметру границ страны бушует пандемия новой коронавирусной инфекции. В России ситуация более или менее спокойная. Но мало того, что Москва - самый большой в стране и в Европе, он еще находится на перекрестке всех дорог. И если, несмотря на все принимаемые меры, эта беда придет к нам, мы должны быть максимально готовы.

"Природа коронавируса такова, что в первую очередь он представляет угрозу для жизни и здоровья пожилых и людей с хроническими заболеваниями, с низким иммунитетом. Поэтому нашей главной задачей является защитить вас - москвичей старшего поколения", - объясняет глава города. И признает: идеальных решений в такой ситуации нет и быть не может. Но очевидны два направления: "Первое - ограничить контакты с другими людьми. Второе - медицинское наблюдение и своевременная помощь. Я уже настоятельно рекомендовал вам не выходить без особой нужды из дома, а если позволяют условия - уехать на дачу.

Многие соблюдают эти рекомендации, и большое вам спасибо за это ответственное решение.

Но многие не соблюдают, и это - большой риск".

В этой ситуации, пишет Собянин, он вынужден был принять следующие решения:

1. 26 марта по 14 апреля 2020 г. москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, бронхиальной астмой, хронической болезнью почек, онкологическими заболеваниями, а также перенесшие инфаркт или инсульт), обязаны соблюдать домашний режим.

Тех, кто работает, он просит не ходить на работу. Исключение возможно только для руководителей и сотрудников, чье нахождение на работе жизненно важно для функционирования предприятий, организаций, учреждений и органов государственной власти, а также для работников здравоохранения. К ним домашний режим может не применяться.

Чтобы получить больничный лист, следует позвонить по телефону 8-495-870-45-09, и его доставят на дом.

Мэр так же обратился с просьбой к пожилым и хронически больным людям не посещать любые общественные места. Выходить в магазин или аптеку можно только в случае необходимости.

Если есть возможность, самое лучшее - поехать на дачу, тем более, погода в ближайшие дни обещает быть теплой.

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