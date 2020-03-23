Указ мэра Москвы от 23 марта 2020 года № 26-УМ "О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ"

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 "О правовых актах города Москвы":

1. Внести изменение в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ "О введении режима повышенной готовности" (в редакции указов Мэра Москвы от 10 марта 2020 г. № 17-УМ, от 14 марта 2020 г. № 20-УМ, от 16 марта 2020 г. № 21-УМ, от 19 марта 2020 г. № 25-УМ), изложив указ в следующей редакции:

"О введении режима повышенной готовности

В связи с угрозой распространения в городе Москве новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 41 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера":

1. Ввести на территории города Москвы режим повышенной готовности.

2. Запретить до 10 апреля 2020 г. проведение на территории города Москвы спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

3. Временно приостановить:

3.1. Проведение в городе Москве досуговых мероприятий с участием граждан, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности, в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) с числом участников более 50 человек одновременно.

3.2. Работу кружков и секций программы "Московское долголетие", а также проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения.

3.3. С 21 марта 2020 г. по 12 апреля 2020 г. включительно посещение обучающимися организаций, указанных в пункте 9 настоящего указа, а также профессиональных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, функции и полномочия учредителей которых осуществляют органы власти города Москвы. При этом при наличии соответствующего решения родителей или иных законных представителей обеспечить для учеников 1-4 классов включительно работу дежурных групп численностью не более 12 обучающихся. Обеспечить соблюдение в указанных группах санитарного режима.

4. Обязать граждан:

4.1. Посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV):

4.1.1. Сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию города Москвы по номеру телефона +7 (495) 870-45-09.

4.1.2. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.

4.1.3. Соблюдать постановления руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.

4.2. Прибывших из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, иных государств-членов Европейского союза, Республики Сербия, Республики Албания, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Республики Северная Македония, Черногории, Княжества Андорра, Королевства Норвегия, Швейцарской Конфедерации, Исландии, Княжества Монако, Княжества Лихтенштейн, Республики Молдова, Республики Беларусь, Украины, Боснии и Герцеговины, Ватикана, Республики Сан-Марино, Республики Хорватия, Соединенных Штатов Америки, помимо мер, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего указа, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест).

4.3. Совместно проживающих в период обеспечения изоляции с гражданами, указанными в пункте 4.2 настоящего указа, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в пункте 4.2 настоящего указа, либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.

5. С 26 марта 2020 г. по 14 апреля 2020 г.:

5.1. Обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении к настоящему указу. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением Штаба по мероприятиям по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCoV в городе Москве (далее также - Штаб).

5.2. Департаменту здравоохранения города Москвы обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции, в соответствии с пунктом 5.1 настоящего указа.

5.3. Департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы совместно с Департаментом информационных технологий города Москвы, Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы и Департаментом образования и науки города Москвы обеспечить приостановление (с последующей записью билетов в размере не менее оплаченных периодов) в указанный период возможности использования для льготного и бесплатного проезда транспортного приложения социальных карт, выпущенных на основании решений органов исполнительной власти города Москвы (уполномоченных ими организаций), для учеников 5 класса и старше образовательных организаций, предоставляющих начальное общее, основное общее, среднее общее образование.

5.4. Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы:

5.4.1. Обеспечить осуществление разовой адресной социальной помощи гражданам, соблюдающим режим самоизоляции в соответствии с пунктом 5.1 настоящего указа:

- в размере 2 000 рублей после начала режима самоизоляции;

- в размере 2 000 рублей по завершении режима самоизоляции при условии отсутствия систематических нарушений указанного режима.

5.4.2. Обеспечить оперативное взаимодействие с гражданами, соблюдающими режим самоизоляции в соответствии с пунктом 5.1 настоящего указа, в том числе через горячую линию, указанную в пункте 4.1.1 настоящего указа.

5.4.3. Обеспечить оказание гражданам, соблюдающим режим самоизоляции в соответствии с пунктом 5.1 настоящего указа, возможных мер адресной социальной помощи, в том числе с учетом их запросов, поступающих на горячую линию, указанную в пункте 4.1.1 настоящего указа.

5.4.4. Совместно с Департаментом здравоохранения города Москвы обеспечить в указанный период доставку гражданам, соблюдающим режим самоизоляции в соответствии с пунктом 5.1 настоящего указа, лекарственных препаратов, обеспечение которыми осуществляется по рецептам врачей бесплатно либо по льготным ценам, медицинских изделий, обеспечение которыми по рецептам врачей осуществляется бесплатно.

5.5. Организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, и организациям, предоставляющим услуги связи, обеспечить неприменение в указанный период мер ответственности за несвоевременное исполнение гражданами, обязанными соблюдать режим самоизоляции в соответствии с пунктом 5.1 настоящего указа, обязательств по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги и услуги связи, а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг в указанный период.

Наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги в указанный период не учитывается при принятии решения о предоставлении (при предоставлении) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

5.6. Департаменту образования и науки города Москвы обеспечить выдачу продуктовых наборов обучающимся, имеющим право на обеспечение бесплатным питанием.

6. Обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории города Москвы:

6.1. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

6.2. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому.

6.3. При поступлении запроса Штаба незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

6.4. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, указанных в пункте 4.2, абзаце первом пункта 5.1 настоящего указа, а также работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции.

6.5. Перевести граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с пунктом 5.1 настоящего указа, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск.

7. Департаменту здравоохранения города Москвы:

7.1. Обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пункте 4 настоящего указа.

7.2. Организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), и пациентам в возрасте старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками отделений профилактики, городской фтизиатрической службы и клиническими ординаторами образовательных организаций высшего образования.

7.3. Обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV).

7.4. Совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве обеспечить изоляцию граждан, у которых по результатам лабораторных исследований подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с медицинскими показаниями.

7.5. Разработать и утвердить регламенты об особенностях организации работы медицинских организаций, осуществляющих медицинскую деятельность на территории города Москвы, в период действия режима повышенной готовности.

8. Департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы обеспечить приостановление реализации проездных билетов водителями на наземном городском и автомобильном транспорте общего пользования в городском и пригородном сообщении.

9. Органам власти, осуществляющим функции и полномочия учредителей образовательных организаций, предоставляющих общее, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, обеспечить принятие в установленном порядке решений о возможности свободного посещения до 21 марта 2020 г. учебных занятий обучающимися по решению их родителей или иных законных представителей.

10. В связи с проводимыми работами по комплексной реконструкции Инфекционной клинической больницы № 1 заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Бочкареву А.Ю. обеспечить проработку вопроса создания инфекционного корпуса с использованием быстровозводимых конструкций.

11. Комиссии Правительства Москвы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под моим руководством обеспечить координацию действий органов государственной власти города Москвы, органов местного самоуправления городских округов, поселений в городе Москве и организаций. 12. Заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития - председателю Штаба по мероприятиям по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCoV в городе Москве, Раковой А.В.:

12.1. Перевести Штаб в круглосуточный режим работы до особого распоряжения.

12.2. Ежедневно представлять Мэру Москвы доклад о ситуации с распространением в городе Москве новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV), количестве заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения инфекцией.

12.3. Обеспечить подготовку и представление Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы предложений по оказанию мер дополнительной адресной поддержки граждан.

12.4. Обеспечить разъяснение Штабом положений настоящего указа.

13. Оперативному штабу по экономическим вопросам в городе Москве подготовить предложения по мерам поддержки предприятий и организаций, индивидуальных предпринимателей, деятельность которых была ограничена в связи с введением режима повышенной готовности.

14. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.

15. Рекомендовать федеральным органам власти и органам местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителей профессиональных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, обеспечить принятие в установленном порядке решений о временном приостановлении с 21 марта 2020 г. по 12 апреля 2020 г. посещения обучающимися указанных организаций. 16. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой.".

2. Указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ "О введении режима повышенной готовности" (в редакции указов Мэра Москвы от 10 марта 2020 г. № 17-УМ, от 14 марта 2020 г. № 20-УМ, от 16 марта 2020 г. № 21-УМ, от 19 марта 2020 г. № 25-УМ) дополнить приложением в редакции согласно приложению к настоящему указу.

3. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой.

Мэр Москвы С.С.Собянин

Приложение к указу Мэра Москвы от 23 марта 2020 г. № 26-УМ

Приложение к указу Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ

Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу Е10.

2. Болезни органов дыхания из числа:

2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2,127.8,127.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы1 - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3-N18.5.

6. Новообразования из числа2:

6.1. Злокачественные новообразования любой локализации1, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00-С80, С97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы1 , классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D46.

1 При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания.

2 Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).







