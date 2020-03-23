Как строить жизнь пожилым москвичам в условиях самоизоляции

1. Кто должен находиться в режиме самоизоляции?

С 26 марта до 14 апреля 2020 года в Москве вводится обязательный домашний карантин для жителей старше 65 лет, а также для москвичей с хроническими заболеваниями.

Жители, вернувшиеся из следующих стран, по-прежнему должны находиться в режиме самоизоляции: США, Великобритании, государств Европейского Союза, Украины, Беларуси и всех государств Европы, не входящих в ЕС.

Домашний карантин также распространяется на людей, совместно проживающих с лицами, прибывшими из этих стран.

2. Кто входит в список людей с хроническими заболеваниями?

Соблюдать режим самоизоляции, согласно указу мэра, необходимо людям со следующими заболеваниями:

Сахарный диабет инсулинозависимый

Хронические болезни легких (астма)

Бронхоэктазия

Легочное сердце и нарушение легочного кровообращения

Наличие трансплантированных органов и тканей

Хроническая болезнь почек

Злокачественные новообразования

Перенесшие инфаркт и инсульт

Режим самоизоляции не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (онкология).

3. На кого не распространяется режим самоизоляции?

Режим самоизоляции не распространяется на:

пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (онкология);

руководителей и сотрудников организаций и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для функционирования учреждения;

сотрудников системы здравоохранения;

к гражданам по определенному решению Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

4. Что такое режим самоизоляции?

Режим самоизоляции подразумевает, что человек в течение 14 дней (инкубационный период новой коронавирусной инфекции) находится в своей квартире. Выходить из квартиры можно только в случае крайней необходимости, в малолюдное время и в маске. В помощь людям, находящимся в режиме самоизоляции согласно указу мэра Москвы от 23 марта, предусмотрены меры социальной поддержки. Узнать о них можно по телефону горячей линии 8 (495) 870 4509.

5. Будут ли обеспечены жители, которые должны находиться в режиме самоизоляции, больничными листами?

Все граждане, которым, согласно указу мэра Москвы, необходимо соблюдать режим самоизоляции, могут при необходимости обратиться за получением больничного листа для предоставления по месту работы или учебы. Для этого следует позвонить по телефону 8-495-870-45-09 или указать необходимость получения больничного при заполнении анкеты на портале mos.ru. Документ доставит на дом курьер. Также сообщаем, что работодатели обязаны перевести сотрудников (с их согласия) на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск.

6. Кому положены выплаты в связи с новым указом мэра?

Разовая адресная социальная помощь будет осуществлена жителям старше 65 лет и лицам, имеющим хронические заболевания: в размере 2 тысяч рублей после начала режима самоизоляции; в размере 2 тысяч рублей по завершении режима самоизоляции при условии отсутствия систематических нарушений режима.

7. Как будет начислена эта выплата?

Для жителей старше 65 лет она будет зачислена на счет, на который ежемесячно перечисляется пенсия и другие социальные выплаты. Выплата полагается как работающим, так и неработающим пенсионерам в возрасте 65 лет и старше. Обращение за оформлением выплаты не требуется, ее оформят органы социальной защиты в беззаявительном порядке. Получателям через почтовые отделения выплаты будут тоже оформлены беззаявительно и доставлены на дом.

Лицам с хроническими заболеваниями (согласно указу мэра), независимо от возраста, находящимся на самоизоляции, выплату оформят в индивидуальном порядке после обращения на горячую линию по телефону 8-495-870-45-09 в дистанционном формате после подтверждения сведений о заболевании и получении от гражданина сведений о счете в кредитной организации. Личное обращение не требуется, достаточно звонка, с гражданином свяжется сотрудник районного отдела социальной защиты по месту жительства.

8. Как люди старшего возраста или хронические больные смогут получить необходимые лекарства?

Жителям будет обеспечена доставка на дом лекарственных препаратов (которые положены по рецепту бесплатно либо по льготным ценам) и медицинских изделий (положенных по рецепту бесплатно).

9. Кто поможет жителям на самоизоляции с бытовыми проблемами?

В случае необходимости доставки продуктов, лекарств и решения других бытовых проблем пожилые и хронически больные москвичи могут звонить по телефону 8-495-870-45-09. На помощь им придут социальные работники и волонтеры. По этому же телефону можно заказать доставку на дом бесплатных и льготных лекарств и медицинских изделий.

10. Как граждане, находящиеся в режиме самоизоляции, смогут оплатить ЖКХ?

Временно отменяется взимание пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ. Покидать квартиру и нарушать режим самоизоляции, чтобы оплатить квитанции, не нужно. Наличие задолженности не будет влиять на предоставление субсидии на оплату услуг ЖКХ.

11. Для кого приостанавливается работа льготного проездного в общественном транспорте?

В период закрытия учебных заведений отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников, начиная с 5 класса, и учащихся колледжей. Последним рекомендовано находиться дома, избегать посещения мест массового скопления людей.

12. Как получить обед школьнику во время карантина?

В связи с временным закрытием учебных заведений школьники из семей, относящиеся к льготным категориям и имеющие право на бесплатное питание, смогут в школах получить продуктовые наборы. За дополнительной информацией можно обратиться к своему классному руководителю.