Собянин предложил распространить карантин для пожилых по стране

"Сегодня вырисовывается группа риска - пожилые люди старше 65 лет. Мы определили для них карантин - с четверга (26 марта) они будут сидеть все дома", - напомнил Собянин. "Даже те, которые работают, переходят на больничный. Мне кажется, что аналогичную меру нам необходимо рекомендовать тем регионам, у которых есть приличная динамика", - сказал про рост заболеваемости коронавирусной инфекцией столичный градоначальник. Например, в Санкт-Петербурге и во всех городах-миллионниках, считает он.

"Самая главная проблема у нас теперь будет именно с ними (люди старше 65 лет - прим. "РГ"). У них самое тяжелое протекание болезни", - пояснил Собянин.

Совместно с администрацией президента подготовлено поручение для регионов, рассчитано необходимое количество коек, отработан стандарт коек и больниц, сколько необходимо реанимационных, сколько ИВЛ, перечислил мэр.