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24.03.2020 15:12
Рубрика: Власть

Собянин предложил распространить карантин для пожилых по стране

Текст: Кира Латухина
Требование оставаться дома для группы риска - людей старше 65 лет, надо ввести в регионах с высокой динамикой распространения коронавируса. Об этом заявил мэр Москвы, руководитель рабочей группы Госсовета Сергей Собянин на совещании в Ново-Огареве, которое сегодня собрал президент.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Сегодня вырисовывается группа риска - пожилые люди старше 65 лет. Мы определили для них карантин - с четверга (26 марта) они будут сидеть все дома", - напомнил Собянин. "Даже те, которые работают, переходят на больничный. Мне кажется, что аналогичную меру нам необходимо рекомендовать тем регионам, у которых есть приличная динамика", - сказал про рост заболеваемости коронавирусной инфекцией столичный градоначальник. Например, в Санкт-Петербурге и во всех городах-миллионниках, считает он.

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"Самая главная проблема у нас теперь будет именно с ними (люди старше 65 лет - прим. "РГ"). У них самое тяжелое протекание болезни", - пояснил Собянин.

Совместно с администрацией президента подготовлено поручение для регионов, рассчитано необходимое количество коек, отработан стандарт коек и больниц, сколько необходимо реанимационных, сколько ИВЛ, перечислил мэр.

Власть Работа власти Госуправление Президент Распространение коронавируса COVID-19

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