Все пожилые москвичи получат единовременную материальную помощь

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил с 26 марта обязательный домашний карантин людям старше 65 лет и с рядом хронических заболеваний. Понимая, что это может повлечь для них дополнительные расходы, глава города также сообщил, что горожанам старше 65 лет и хронически больным людям будет выплачена разовая материальная помощь в размере 4 000 рублей.
Из них 2000 рублей будет выплачено авансом, еще 2000 рублей - после окончания домашнего режима при условии его ответственного соблюдения.
Он также распорядился: операторы связи обязаны не отключать телефоны и интернет при нулевом или отрицательном балансе у пожилых и хронически больных москвичей, находящихся на домашнем режиме.
Кроме того, в городе временно отменяется взимание пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ. Поэтому уезжать, к примеру, с дачи, чтобы оплатить квитанции, не нужно.