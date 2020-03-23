Все пожилые москвичи получат единовременную материальную помощь

Из них 2000 рублей будет выплачено авансом, еще 2000 рублей - после окончания домашнего режима при условии его ответственного соблюдения.

Он также распорядился: операторы связи обязаны не отключать телефоны и интернет при нулевом или отрицательном балансе у пожилых и хронически больных москвичей, находящихся на домашнем режиме.

Кроме того, в городе временно отменяется взимание пени и штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ. Поэтому уезжать, к примеру, с дачи, чтобы оплатить квитанции, не нужно.