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23.03.2020 15:28
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Пассажиропоток на московском транспорте сократился из-за коронавируса

Текст: Ирина Огилько
Фото: Сергей Куксин/ РГ Фото: Сергей Куксин/ РГ
Фото: Сергей Куксин/ РГ

До 40 процентов сократился пассажиропоток в столичном метро и менее чем на четверть снизился в наземном городском общественном транспорте и на центральных диаметрах. Об этом заявили сегодня на пресс-конференции руководители транспортных предприятий столицы.

Как рассказала замначальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова, люди остаются дома, соблюдая правила самоизоляции. "Мы видим достаточно высокое снижение пассажиропотока - на 40 процентов", - отметила она. - Более того, при выявлении пассажира с температурой ему предлагается воспользоваться услугами медиков и не рекомендуется спускаться на станцию, пассажиры проявляют сознательность и следуют предписаниям".

Фото: youtube.com
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В наземном городском транспорте отмечают снижение пассажиропотока на 24 процента. Как пояснил замгендиректора "Мосгортранса" Максим Коновалов, в цифрах - это минус 1,4 млн пассажиров в день. "В связи с этим сокращать количество маршрутов и отменять действующие, не планируем, напротив, мы этому рады, граждане проявляют сознательность, переходят на удаленную работу", - сказал он.

На 22 процента наблюдается снижение нагрузки на Московские центральные диаметры, такие цифры привел замруководителя комплекса информирования Московских центральных диаметров (МЦД) департамента транспорта Москвы Тимур Соцкий.

Также представители транспортных компаний заметили, что на наземном транспорте и на Московских центральных диаметрах, на поездах "Аэроэкспресс" отключены кнопки ручного открывания двери. В столичной подземке эта работа только идет. Связана такая задержка с тем, что курсирующие в подземке составы "Москва" - поезда нового поколения с умной системой. "Система требует определенной доработки", - сказала замначальника подземки Юлия Темникова.

Напомним, что вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае. Позднее заболевания были подтверждены в более чем 150 странах. COVID-19 признан Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 320 тыс.человек, зафиксировано более 14 тыс. смертельных исходов. В России на данный момент зарегистрировано 438 случаев заражения.

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