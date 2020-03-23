В Иванове у сотрудника больницы выявили коронавирус

В Иванове зафиксирован второй случай заражения коронавирусной инфекцией. Заболел сотрудник областной клинической больницы, который вернулся с отдыха из-за рубежа.

Как сообщили в облправительстве, второй в регионе положительный экспресс-тест получен по результатам проведенного анализа у одного из сотрудников Ивановской больницы. Первый случай выявили 18 марта у мужчины, приехавшего из Европы. Больного поместили в больницу, сейчас его жизнь вне опасности. Второго заболевшего также госпитализировали.

- Пациент изолирован в бокс Первой городской клинической больницы, определен круг его контактов, в этом списке 52 человека, все они отправлены на карантин, у всех взяты тесты, - говорится в сообщении.

Как прокомментировал ситуацию директор областного департамента здравоохранения Артур Фокин, выявить этот случай специалисты смогли благодаря ужесточению мер.

- Мы стали проверять всех прибывших абсолютно из любой страны мира. Это еще раз доказывает, что ужесточение мер в сегодняшней ситуации - единственно верное решение, - сказал Артур Фокин.

По данным областных властей, всего под наблюдением врачей с 29 января в Ивановской области находился 421 человек, 72 человек по истечении 14 дневного карантина выписаны. Под наблюдением остаются 349 человек с разными сроками окончания карантина. На время двухнедельной самоизоляции жителям выдают оплачиваемый больничный лист.

Чтобы защитить жителей от дальнейшего распространения инфекции, в регионе закрываются для посещения бассейны, фитнес-центры и спортивные залы. Также приостанавливают работу все детские лагеря, находящиеся на территории области. Вводится запрет на посещение детьми торговых центров без сопровождения взрослых. Карантин в школах продлен еще на две недели.

Областные чиновники отказались от персонального общения с журналистами, переведя проведение ежедневных брифингов по ситуации с коронавирусом в дистанционную форму.

Отметим, что с 4 марта в регионе было введено обязательное тестирование на наличие коронавирусной инфекции у всех больных пневмонией. Проверены 317 человек, все результаты отрицательные. За выходные взяты на карантин 259 пациента, за сутки выписаны 15 человек.