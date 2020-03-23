Олег Скрипочка сфотографировал Петропавловск-Камчатский с МКС

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Петропавловск-Камчатский, расположенный в юго-восточной части полуострова Камчатка, на дневном и ночном снимках с борта Международной космической станции ☀️ 🌛 Камчатская столица — самый старый город на всём Дальнем Востоке. Вблизи города возвышаются действующие вулканы: Корякская и Авачинская сопки. Фотографии космонавта Роскосмоса Олега Скрипочки. . . Petropavlovsk-Kamchatsky is a city and the administrative, industrial, scientific, and cultural center of Kamchatka Krai, Russia. The city is situated on high hills and surrounded by volcanoes (Koryaksky, Avachinsky). . . These day and night photos were taken by the cosmonaut of Roscosmos Oleg Skripochka from the International Space Station ☀️🌛 ⠀ #роскосмос #roscosmos #roscosmosofficial #городаМКС #ПетропавловскКамчатский #PetropavlovskKamchatsky #Камчатка #Kamchatka #Россия #Russia
Роскосмос опубликовал фотографии ночного и дневного Петропавловск-Камчатского на своей странице в Instagram.
Снимки сделал Герой России Олег Скрипочка на Международной космической станции.
"Камчатская столица - самый старый город на всем Дальнем Востоке. Вблизи города возвышаются действующие вулканы: Корякская и Авачинская сопки", - отмечается в посте.
Сейчас Олег Скрипочка находится в своей третьей экспедиции на корабле "Союз МС-15, стартовавшем с космодрома Байконур 25 сентября 2019 года. В начале февраля 2020 года на МКС состоялась "пересменка" экипажей.