Олег Скрипочка сфотографировал Петропавловск-Камчатский с МКС

Роскосмос опубликовал фотографии ночного и дневного Петропавловск-Камчатского на своей странице в Instagram.

Снимки сделал Герой России Олег Скрипочка на Международной космической станции.

"Камчатская столица - самый старый город на всем Дальнем Востоке. Вблизи города возвышаются действующие вулканы: Корякская и Авачинская сопки", - отмечается в посте.

Сейчас Олег Скрипочка находится в своей третьей экспедиции на корабле "Союз МС-15, стартовавшем с космодрома Байконур 25 сентября 2019 года. В начале февраля 2020 года на МКС состоялась "пересменка" экипажей.