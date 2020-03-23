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23.03.2020 09:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Олег Скрипочка сфотографировал Петропавловск-Камчатский с МКС

Текст: Артем Красиков
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Петропавловск-Камчатский, расположенный в юго-восточной части полуострова Камчатка, на дневном и ночном снимках с борта Международной космической станции ☀️ 🌛 Камчатская столица — самый старый город на всём Дальнем Востоке. Вблизи города возвышаются действующие вулканы: Корякская и Авачинская сопки. Фотографии космонавта Роскосмоса Олега Скрипочки. . . Petropavlovsk-Kamchatsky is a city and the administrative, industrial, scientific, and cultural center of Kamchatka Krai, Russia. The city is situated on high hills and surrounded by volcanoes (Koryaksky, Avachinsky). . . These day and night photos were taken by the cosmonaut of Roscosmos Oleg Skripochka from the International Space Station ☀️🌛 ⠀ #роскосмос #roscosmos #roscosmosofficial #городаМКС #ПетропавловскКамчатский #PetropavlovskKamchatsky #Камчатка #Kamchatka #Россия #Russia

Публикация от Роскосмос // Roscosmos (@roscosmosofficial)

Роскосмос опубликовал фотографии ночного и дневного Петропавловск-Камчатского на своей странице в Instagram.

Снимки сделал Герой России Олег Скрипочка на Международной космической станции.

Фото: Instagram.com/roscosmosofficial/
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"Камчатская столица - самый старый город на всем Дальнем Востоке. Вблизи города возвышаются действующие вулканы: Корякская и Авачинская сопки", - отмечается в посте.

Сейчас Олег Скрипочка находится в своей третьей экспедиции на корабле "Союз МС-15, стартовавшем с космодрома Байконур 25 сентября 2019 года. В начале февраля 2020 года на МКС состоялась "пересменка" экипажей.

Общество Космос Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский

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