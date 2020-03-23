Пункты тестировании на коронавирус открылись в Уссурийске

Уссурийск стал вторым после Владивостока городом края, где открылись пункты тестирования жителей на коронавирус, сообщает пресс-служба правительства Приморья.

Сдать анализы жители города и несколько близлежащих сел могут в восьми пунктах. Исследование делают бесплатно. При этом подчеркивается, что прийти туда могут только те, кто не имеет симптомов ОРВИ и гриппа.

"Гражданам с симптомами ОРВИ и гриппа, а также тем, кто находится на карантине, посещать данные пункты запрещено", - уточнили в региональном министерстве здравоохранения.

Напомним, что в минувший четверг несколько таких пунктов, где берут материал у детей и взрослых, открылись во Владивостоке. По информации профильного министерства, в первые несколько дней анализы там сдали около 350 человек.