В Хабаровске подъезд дома помещен на карантин из-за коронавируса

Один из подъездов жилого дома в Хабаровске помещен на карантин из-за жильца, заболевшего коронавирусом. Он вернулся из Европы и стал одним из четырех инфицированных, зарегистрированных на территории края.

По словам замминистра здравоохранения региона Ирины Филимончиковой, которую цитирует РИА Новости, проживающим в подъезде запретили выходить из квартир. Тем не менее, продукты им могут приносить родственники и волонтеры. Сам подъезд продезинфицирован.

У врачей есть полная информация о контактах всех заболевших коронавирусной инфекцией жителей региона.

Справка "РГ"

По последним данным, число заразившихся COVID-19 по всему миру превысило 287 тысяч человек, скончались почти 13 тысяч. В России зарегистрировано 367 случаев заболевания.