В Хабаровском крае выявили четвертый случай коронавируса

В Хабаровском крае подтвержден четвертый случай коронавирусной инфекции.

Об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Хабаровский край оказался в числе 18 регионов, где за минувшие сутки выявлены новые заболевшие.

19 марта в Хабаровске было подтверждено три случая коронавируса. Все больные прибыли из Италии. Сейчас они находятся на лечении в инфекционном отделении хабаровской больницы №10. По словам главы регионального управления Роспотребнадзора Татьяны Зайцевой, болезнь протекает у них в легкой форме.

В Российской Федерации на 21 марта зарегистрировано 306 случаев коронавирусной инфекции.