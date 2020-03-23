Суд не изменил приговор кировчанке, заморившей дочь голодом

Нижегородский четвертый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор кировчанке, допустившей смерть своего ребенка в квартире. Об этом "РГ" сообщила пресс-секретарь суда Екатерина Теребила.

По ее словам, из приговора, который вступил в силу сегодня, исключено лишь ограничение свободы сроком на один год.

Ранее Кировский областной суд приговорил 21-летнюю мать к 13 годам колонии общего режима и ограничению свободы сроком на один год.

Напомним, по заключению следствия и Кировского суда, осужденная оставила свою трехлетнюю дочь на неделю одну в квартире, перекрыв вентили с водой. Сама мать гуляла с подругой, ходила по ночным клубам и парикмахерским. Девочка умерла от обезвоживания, голода и переохлаждения.