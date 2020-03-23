Новости

Роспотребнадзор изменил схему диагностики коронавируса 14:12
ОНФ предлагает ввести меры поддержки НКО из-за коронавируса 14:06
Проверка боевой готовности ВС Беларуси перешла к активной фазе 14:05
Видео: байкер на скорости пролетел под грузовиком и выжил 14:00
Песков рассказал про график Путина на фоне ситуации с коронавирусом 13:55
Комитет Совфеда поддержал запрет для послов на иностранное гражданство 13:48
Песков: Решений о переносе всенародного голосования по поправкам в Конституцию нет 13:46
Замначальника МВД Курганской области заподозрили в хищении 27 млн руб 13:44
Грузия останавливает работу междугороднего общественного транспорта 13:43
Компания Renault отказалась продаваться государству 13:40
Ижевским УК рекомендовали провести дезинфекцию в домах 13:36
В Кремле опровергли предположения о возможном закрытии Москвы 13:35
В Татарстане мать избивала дочь за плохой почерк 13:35
Итальянский райтер не завершит граффити на мэрии Краснодара 13:31
В Башкирии сотрудница банка похитила почти 22 миллиона 13:28
Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе 13:23
В Таиланде из-за коронавируса и засухи взлетели цены на рис 13:19
В Италии назвали еще одну причину высокой смертности от коронавируса 13:15
В Мурманской области при погружении в море пропал дайвер 13:10
Суд не изменил приговор кировчанке, заморившей дочь голодом 13:10
Под Калининградом "Искандеры" Балтфлота ударят по условному противнику 13:00
В КБР рассказали о состоянии больных коронавирусом в республике 13:00
Беспилотная маршрутка: КамАЗ будущего 13:00
В Томске роботы собрали пазл картины Ван Гога "Звездная ночь" 12:55
В Минздраве готовы увеличить вдвое места в больницах для людей с COVID-19 12:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
Что не пропустить по ТВ и в Сети с 23 по 29 марта
Что не пропустить по ТВ и в Сети с 23 по 29 марта
Как меняется российская судебная система
Как меняется российская судебная система
23.03.2020 13:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд не изменил приговор кировчанке, заморившей дочь голодом

Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)

Нижегородский четвертый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор кировчанке, допустившей смерть своего ребенка в квартире. Об этом "РГ" сообщила пресс-секретарь суда Екатерина Теребила.

Фото: Пресс-служба ГСУ СК по РК и Севастополю
В Крыму многодетный отец получил срок за смертельное для ребенка ДТП

По ее словам, из приговора, который вступил в силу сегодня, исключено лишь ограничение свободы сроком на один год.

Ранее Кировский областной суд приговорил 21-летнюю мать к 13 годам колонии общего режима и ограничению свободы сроком на один год.

Напомним, по заключению следствия и Кировского суда, осужденная оставила свою трехлетнюю дочь на неделю одну в квартире, перекрыв вентили с водой. Сама мать гуляла с подругой, ходила по ночным клубам и парикмахерским. Девочка умерла от обезвоживания, голода и переохлаждения.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород ПФО Кировская область Киров

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Песков: Решений о переносе всенародного голосования по поправкам в Конституцию нет
Кабмин выделил 22 млрд рублей на средства защиты от коронавируса
Штрафы за разговоры по телефону за рулем будут выносить с помощью камер
Собянин обратился к пожилым москвичам с просьбой соблюдать домашний режим
Цены на нефть Brent и WTI на открытии торгов упали на 8-10 процентов
ФСБ разоблачила группу подпольных оружейников из 16 регионов России
Как Россия начала борьбу с терроризмом 15 лет назад