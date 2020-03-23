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23.03.2020 13:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Ижевским УК рекомендовали провести дезинфекцию в домах

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

Управляющим компаниям Ижевска из-за угрозы распространения коронавируса рекомендовали провести профилактическую дезинфекцию в домах. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
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Дезинфекция должна пройти в подъездах, тамбурах, коридорах, лифтовых холлах и кабинах, на лестничных площадках. Пристальное внимание посоветовали уделить обеззараживанию кнопок вызова и управления лифтом, дверным ручкам, поручням, перилам лестниц, кнопкам домофона.

Также в местах общего пользования необходимо вымыть полы, подоконники, двери и стены, и регулярно проводить обработку мусоропроводов.

Напомним, накануне в Удмуртии подтвердили два первых случая заражения коронавирусной инфекцией. Оба человека вернулись из Швейцарии и Венгрии. Сейчас они находятся на лечении в республиканской клинической инфекционной больнице, их состояние удовлетворительное.

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