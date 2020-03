Видео: Балалаечник из Перми создал "противовирусный" кавер песни Uno

Новую кавер-композицию на песню Uno группы Little Big создал пермский балалаечник Андрей Киряков. Видеоролик за три дня набрал на YouTube уже более 150 тысяч просмотров.

В связи с распространением коронавируса COVID-19 и отменой всех массовых мероприятий мы вынуждены перейти к решительным мерам борьбы и запустить противовирусное видео. Мы обязаны предупредить, что главной мерой профилактики заболевания является обработка рук спиртосодержащим антисептиком, мытье рук водой с мылом, совмещенное с регулярным просмотром этого ролика, - пояснил музыкант в своем блоге.

Напомним, ранее пермский исполнитель вызвал восторг у музыкантов легендарной группы Queen своей кавер-версией известной песни The show must go on.