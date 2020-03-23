На Ставрополье на инфекциониста завели дело за нарушение самоизоляции

Главный инфекционист министерства здравоохранения Ставропольского края, у которой обнаружили коронавирус COVID-19, стала фигурантом уголовного дела. Ее подозревают в халатности и сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей, заявили в следственном управлении СК РФ по Ставрополью.

Напомним, ранее стало известно, что женщина была госпитализирована с подозрением на коронавирусную инфекцию. Оказывается, она в разгар эпидемии в Европе с 6 по 9 марта посетила Мадрид. А после возвращения не сообщила о своей поездке руководству. Пренебрегла она и 14-дневным карантином, который с недавних пор должны проходить все, кто был в странах, где бушует COVID-19.

В Ставрополе женщина вернулась к повседневной жизни, вышла на работу - в государственный медицинский университет, где читала лекции студентам, принимала участие в конференции и совещаниях в ведомствах и организациях.

17 марта у нее поднялась температура, а рентген показал двустороннее воспаление легких. Экспресс-тест на COVID-19 выявил: главный инфекционист, судя по всему, целую неделю больна коронавирусом. Ее ближайшее окружение сразу стали проверять, и в первый же день положительный тест сдали еще 11 человек, с которыми она контактировала. Диагноз подтвердился в новосибирской лаборатории "Вектор". По последним данным, сейчас состояние пациентки с подтвержденным диагнозом удовлетворительное, средней степени тяжести.

В итоге на инфекциониста завели уголовное дело по статье 237 УК РФ ("Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей") и статье 293 УК РФ ("Халатность").

Сообщается, что вопросы у следователей есть и к другим представителям госорганов и местной власти.

- Ответственные должностные лица исполнительных органов государственной власти Ставропольского края и Роспотребнадзора ненадлежащим образом контролировали осуществление дополнительных мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, - заявили в краевом управлении СК.

В ведомстве устанавливают и других лиц, которых следует привлечь к уголовному делу в качестве обвиняемых.