В КБР рассказали о состоянии больных коронавирусом в республике

В Минздраве Кабардино-Балкарии рассказали о состоянии двух больных коронавирусом, которые были зарегистрированы на территории республики. Как ранее уже писала "РГ", глава КБР Казбек Коков сообщил о заболевших вирусом несколько дней назад.

На данный момент медики КБР оценивают состояние одного из пациентов с коронавирусом как тяжелое, но стабильное, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минздраве региона. Вторая пациентка переносит болезнь в легкой форме.

По данным ведомства, сейчас в КБР 17 человек госпитализированы и тоже проходят обследование, а еще 83 человека находятся на самоизоляции под медицинским наблюдением.

Напомним, за минувшие сутки в России зафиксирован 71 новый заболевший коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Общее количество достигло 438, выздоровели 17 человек.

На утро понедельника, 23 марта, в мире число заболевших достигло 376 тысяч, за последние несколько дней оно увеличилось на 50 тысяч.