Калининградские поисковики нашли экипаж сбитого советского Ил-2

Новости

Татьяна Москалькова обратилась в ООН в защиту прав Александра Винника 12:41
Звезды споют песни Аллы Пугачевой онлайн 12:41
McDonald's закроет все свои заведения в Великобритании и Ирландии 12:40
Московский международный Салон образования пройдет 26-29 апреля 12:38
В Петербурге сохранят самое старое граффити в городе 12:34
В Рязани волонтеры выявили 32 семьи на добровольном карантине 12:34
Экс-сотрудник иркутского ГУФСИН предстанет перед судом за побои 12:33
В Подмосковье таксист отказался везти женщину с насморком 12:30
Бизнесменам Югры дали полтора года отсрочки аренды из-за коронавируса 12:29
Создано устройство, позволяющее подключить к аппарату ИВЛ двух больных 12:28
Глава оргкомитета Олимпиады-2020 заявил, что отмена Игр невозможна 12:24
Новое шоу Первого канала поможет тем, кто в самоизоляции и на карантине 12:23
Юрий Лоза рассказал, чем заняться на карантине 12:22
В КБР ликвидированы готовившие теракт трое боевиков 12:20
В Сибири при ураганном ветре перевернулось несколько фур 12:14
В РФ запущен портал со списком онлайн-сервисов для жизни "на удаленке" 12:12
Помпео прибыл с визитом в Кабул 12:10
Житель Выборга под половицами нашел старинный пистолет 12:08
У жителя Великого Новгорода лабораторно подтвержден коронавирус 12:08
Лукашенко обсудил перспективы системы судэкспертизы 12:07
В Тыве двух рецидивистов будут судить за побег из ИВС 12:05
Барбара Брыльска борется с раком 12:04
Nissan сократит 3000 человек из-за коронавируса 12:01
В Шерегеше построят канатную дорогу длиной почти в километр 12:00
Винтовку Мосина превратили в современный снайперский комплекс в Сирии 11:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
Внеплановые каникулы: чем занять детей на время карантина
Что не пропустить по ТВ и в Сети с 23 по 29 марта
Что не пропустить по ТВ и в Сети с 23 по 29 марта
Как меняется российская судебная система
Как меняется российская судебная система
23.03.2020 11:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Калининградские поисковики нашли экипаж сбитого советского Ил-2

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

Предварительно установлены имена членов экипажа советского боевого самолета Ил-2, сбитого в 1945 году в Восточной Пруссии и найденного калининградскими поисковиками.

Останки экипажа, детали корпуса и вооружения самолета обнаружили поисковики региональной общественной организации "Совесть" на территории Багратионовского городского округа Калининградской области, в районе поселка Пятидорожное (бывшего немецкого Бладиау).

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
На дне Черного моря под Новороссийском обнаружен самолет времен ВОВ

В этом районе, где войска 3 Белорусского фронта загнали 4-ю армию вермахта в так называемый Хайлигенбайльский котел, наступление советских войск прикрывала 1-я гвардейская штурмовая авиадивизия. Уже установлено, что только в один день, 18 марта 1945 года, немецкими зенитками здесь было сбито семь советских штурмовиков Ил-2, которые называли "летающими танками".

Как сообщают Вести.Ru, поисковики убеждены, что обследуют место гибели Героя Советского Союза Александра Покликушина и его стрелка гвардии старшины Николая Попова. До сих пор считалось, что этот экипаж погиб на территории современной Польши и был захоронен там же. Летчик направил свой подбитый Ил-2 на колонну немцев.

Есть у поисковиков и другая версия - возможно, обнаружено место гибели другого героического экипажа, тоже совершившего огненный таран: пилота Якова Щеглова, стрелком у которого был младший лейтенант Василий Моисеев, полный кавалер Ордена Славы.

Точно назвать имена героев невозможно, пока не найдены их награды и двигатель самолета, так что поисковая работа продолжается. Когда имена летчиков будут установлены, их с воинскими почестями перезахоронят на одном из мемориалов Калининградской области.

Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область РГ-Видео

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Памфилова: Решение по дате общероссийского голосования может быть принято до конца марта
Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра
Собянин обратился к пожилым москвичам с просьбой соблюдать домашний режим
Цены на нефть Brent и WTI на открытии торгов упали на 8-10 процентов
Премьер Японии: Нынешняя ситуация не позволяет проводить Олимпиаду
Где можно бесплатно учиться на дому
Как защитить родителей в период пандемии