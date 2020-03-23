Калининградские поисковики нашли экипаж сбитого советского Ил-2

Предварительно установлены имена членов экипажа советского боевого самолета Ил-2, сбитого в 1945 году в Восточной Пруссии и найденного калининградскими поисковиками.

Останки экипажа, детали корпуса и вооружения самолета обнаружили поисковики региональной общественной организации "Совесть" на территории Багратионовского городского округа Калининградской области, в районе поселка Пятидорожное (бывшего немецкого Бладиау).

В этом районе, где войска 3 Белорусского фронта загнали 4-ю армию вермахта в так называемый Хайлигенбайльский котел, наступление советских войск прикрывала 1-я гвардейская штурмовая авиадивизия. Уже установлено, что только в один день, 18 марта 1945 года, немецкими зенитками здесь было сбито семь советских штурмовиков Ил-2, которые называли "летающими танками".

Как сообщают Вести.Ru, поисковики убеждены, что обследуют место гибели Героя Советского Союза Александра Покликушина и его стрелка гвардии старшины Николая Попова. До сих пор считалось, что этот экипаж погиб на территории современной Польши и был захоронен там же. Летчик направил свой подбитый Ил-2 на колонну немцев.

Есть у поисковиков и другая версия - возможно, обнаружено место гибели другого героического экипажа, тоже совершившего огненный таран: пилота Якова Щеглова, стрелком у которого был младший лейтенант Василий Моисеев, полный кавалер Ордена Славы.

Точно назвать имена героев невозможно, пока не найдены их награды и двигатель самолета, так что поисковая работа продолжается. Когда имена летчиков будут установлены, их с воинскими почестями перезахоронят на одном из мемориалов Калининградской области.