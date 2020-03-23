Скончался музыкант и дирижер Мариинского театра Василий Кан

21 марта после продолжительной болезни ушел из жизни заслуженный артист России трубач Василий Кан. Музыканту было 59 лет.

О смерти артиста сообщил официальный сайт Мариинского театра, в котором почти сорок лет служил музыкант.

Василий Кан окончил Ленинградскую консерваторию в 1983 году, но еще будучи студентом, начиная с 1981 года, музыкант стал артистом Симфонического оркестра театра оперы и балета имени Кирова. Здесь он был признан в качестве одного из ведущих инструменталистов, запомнившегося коллегам и слушателям в первую очередь легкостью, экспрессивностью и высочайшим мастерством исполнения шедевров Чайковского, Шостаковича, Доницетти, Бизе. Наряду с классиками Василий Кан блестяще интерпретировал и сочинения современных композиторов, в первую очередь Сергея Слонимского и Галины Уствольской.

В 2005 году Василий Кан окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных по классу дирижирования, а год спустя музыкант впервые встал за дирижерский пульт Мариинского театра в балете "Сильфида". Также артист сотрудничал с театром Музыкальной комедии, оркестром Владимира Спивакова "Виртуозы Москвы" и Оркестром телерадиовещания Кореи.

Прощание с музыкантом состоится 25 марта по адресу ул. Гастелло д. 21 лит. Б. Информация о времени и месте похорон будет сообщена дополнительно.