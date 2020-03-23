В Мурманской области при погружении в море пропал дайвер

В Мурманской области возле поселка Лиинахамари пропал 46-летний дайвер. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

- Мужчина занимался погружением в районе губы Амбарная Баренцева моря, - сообщили в ведомстве. - Около 15.00 21 марта во время погружения он исчез. Организованы поисковые работы.

Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Ведется следствие.

Кольский полуостров популярен среди дайверов-любителей благодаря чистой воде Баренцева моря и живописной природе побережья. Подобная трагедия здесь происходит не впервые. 16 июля 2019 года здесь в районе поселка Лиинахамари у мыса Палтусово Перо на выходе из Печенгского залива пропали двое туристов-дайверов из Петрозаводска и Санкт-Петербурга.