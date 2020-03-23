На сочинском стадионе "Фишт" приступили к реновации поля

На олимпийской арене "Фишт" города-курорта началась реновация футбольного поля. Она была запланирована на май-июнь, но в связи с сокращением летнего перерыва в национальных первенствах по футболу в соответствии с рекомендациями УЕФА было принято решение провести ее сейчас.

"План основных мероприятий по реновации составит 7 календарных дней, он включает в себя срезку и удаление верхней корневой зоны, аэрирование поля, внесение агрохимических препаратов, пескование в объеме 90 тонн песка, посев семян газонной травы и внесение удобрений, а также укрытие поля теплоизолирующим полотном", - сообщил представитель стадиона.

Благодаря установившимся в Сочи благоприятным погодным условиям, мероприятия по реновации планируется завершить в самые кратчайшие сроки.

Напомним, последний перед перерывом, связанным с приостановкой розыгрыша Российской премьер-лиги из-за коронавируса, матч на этой арене состоялся 15 марта. В нем встретились ФК "Сочи" и "Краснодар". Этот поединок прошел без зрителей и завершился победой хозяев со счетом 2:0. Во время встречи шел сильнейший дождь, и находившийся далеко не в лучшем состоянии футбольный газон явно не дал возможности показать командам все свое мастерство.

А незадолго до этого, 1 февраля, на "Фиште" прошел матч первенства Европы по регби между сборными России и Испании, во время которого травяной газон подвергся серьезным испытаниям.