Роскомнадзор: YouTube и Instagram не удалили фейки о коронавирусе

YouTube и Instagram не исполнили требования Генпрокуратуры удалить недостоверную информацию о коронавирусе. Об этом "Российской газете" сообщили в Роскомнадзоре.

Остальные ресурсы, материалы которых также вызвали претензии Генпрокуратуры - "ВКонтакте", Facebook, а также средства массовой информации - "Эхо Москвы" и "Говорит Магадан" - подчинились, отметили в ведомстве.

Там напомнили, что Роскомнадзор находится в постоянном взаимодействии с правоохранительными органами и Генеральной прокуратурой РФ для незамедлительного и эффективного реагирования по каждому выявленному случаю распространения в информационном пространстве России ложной информации, связанной с коронавирусной инфекцией.

На основании требования Генпрокуратуры ведомство осуществляет блокировку такого контента.