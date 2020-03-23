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23.03.2020 14:12
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор изменил схему диагностики коронавируса

Текст: Ольга Игнатова

Роспотребнадзор принял решение об изменении схемы окончательного подтверждения подозрительных на новую коронавирусную инфекцию результатов исследований. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, с завтрашнего дня, с 24 марта, биоматериал подозрительных на новую коронавирусную инфекцию исследований из региональных лабораторий будет доставляться в Москву. В частности, речь идет о том, что анализы пациентов, у которых заподозрили китайский вирус, из субъектов Центрального, Северо-Западного, Приволжского и Северо-Кавказского федеральных округов будет направляться для окончательного подтверждения в специально оборудованный референс-центр на базе ФКУЗ "Противочумный центр" Роспотребнадзора в Москве.

Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
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А вот биоматериалы из региональных лабораторий Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по-прежнему будет направляться для окончательного подтверждения в "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор"" Роспотребнадзора. Он находится в наукограде Кольцово в нескольких километрах от Новосибирска.

Следующим этапом станет расширение сети референс-центров по коронавирусной инфекции до 15-ти. Это позволит оперативно получать подтверждение о наличии или отсутствии коронавирусной инфекции.

Сейчас в России зарегистрированы 4 отечественные тест-системы, которые могут использоваться для исследований на коронавирусную инфекцию, проведено уже более 165 тысяч исследований.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор

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