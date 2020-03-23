Сервис для игры в мощные игры на слабых ПК стал бесплатным в России

Российский партнер глобального альянса GeForce Now предоставил геймерам бесплатный месяц стриминговых игр, говорится в официальном сообщении компании.

Чтобы воспользоваться предложением, геймеру нужно зарегистрироваться на сайте gfn.ru. Акция распространяется только на новых участников, привязывать банковскую карту не нужно.

Сервис GeForce Now позволяет играть в требовательные игры для ПК практически на любом девайсе - это может быть слабый компьютер, умный телевизор или смартфон на Android, компьютер Mac.

Российский стриминговый сервис на базе GeForce Now заработал в октябре 2019 года. Стандартная стоимость подписки составляет 999 рублей в месяц.