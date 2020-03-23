Шины вредят экологии в 1000 раз сильнее выхлопов

Автомобильные шины загрязняют окружающую среду в тысячу раз больше, чем выхлопы автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. К такому выводу пришли специалисты независимого исследовательского агентства Emissions Analytics.

Согласно их исследованиям, полимерная пыль, образующаяся при торможении, равно как металлическая крошка, образующаяся в результате трения колодок о тормозные диски, а также асфальтовая, возникающая от износа дорожного покрытия, очень серьезная и пока не решенная и даже не обозначенная экологическая проблема, заключают эксперты.

Если допустимая норма выбросов СО2 составляет 4,5 миллиграмма на 1 км, то шины являются генератором загрязнения в 1000 раз более сильного, чем выхлоп, конкретизируют в Emissions Analytics.

Причем, если будут вводиться какие-то ограничения на использования современных шин, то первыми под запреты попадут бюджетные модели ввиду низкого качества их компонентов, говорится в отчете. Отмечается также, что загрязнения от шин усугубляется ростом популярности тяжелых внедорожников, а в случае с загрязнением, идущим от трения колодок, также и электромобилей, которые тяжелее машин с ДВС из-за своих аккумуляторов.

Более того - отмечают в Emissions Analytics - загрязнение, идущее от автомобильных шин, на данном этапе не представляется возможным эффективно регулировать в отличие от выбросов выхлопных газов, которые удается минимизировать принятием соответствующих ограничений европейских стандартов по выбросам.

В то же время группа экспертов по качеству воздуха правительства Соединенного Королевства (AQEG) рекомендовала немедленно признать так называемые NEE (Non-exhaust emissions - загрязнения, не связанные с выхлопом) в качестве источника вредных загрязнений для транспортных средств даже с нулевыми выбросами выхлопных газов.