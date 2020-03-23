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СМИ сообщили, что Харви Вайнштейн заразился коронавирусом

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    23.03.2020, 10:53
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: REUTERS/ Mike Segar Фото: REUTERS/ Mike Segar
Фото: REUTERS/ Mike Segar

Низвергнутый небожитель голливудского небосклона Харви Вайнштейн, осуждённый в этом месяце на 23 года тюрьмы за сексуальные преступления, заразился коронавирусом. Во всяком случае, такими сведениями располагает Page Six.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
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Представитель власти сообщил журналистам, что знаменитый продюсер, которому на прошлой неделе исполнилось 68 лет, вероятно, заразился в островной тюрьме Райкерс в Нью-Йорке. Утверждается, что Вайнштейн прошёл тест, давший положительный результат.

Отмечается, что в тюрьмах штата Нью-Йорк наблюдается самая крупная по стране вспышка заражения коронавирусом среди заключённых - не менее 38 зарегистрированных случаев.

Между тем адвокаты Вайнштейна информацию о его заражении не подтвердили, заявив, что их об этом не оповещали.

Сейчас Вайнштейн переведён в другую тюрьму в штате Нью-Йорк - Венде, расположенную в городе Буффало.

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