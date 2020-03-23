СМИ сообщили, что Харви Вайнштейн заразился коронавирусом

Низвергнутый небожитель голливудского небосклона Харви Вайнштейн, осуждённый в этом месяце на 23 года тюрьмы за сексуальные преступления, заразился коронавирусом. Во всяком случае, такими сведениями располагает Page Six.

Представитель власти сообщил журналистам, что знаменитый продюсер, которому на прошлой неделе исполнилось 68 лет, вероятно, заразился в островной тюрьме Райкерс в Нью-Йорке. Утверждается, что Вайнштейн прошёл тест, давший положительный результат.

Отмечается, что в тюрьмах штата Нью-Йорк наблюдается самая крупная по стране вспышка заражения коронавирусом среди заключённых - не менее 38 зарегистрированных случаев.

Между тем адвокаты Вайнштейна информацию о его заражении не подтвердили, заявив, что их об этом не оповещали.

Сейчас Вайнштейн переведён в другую тюрьму в штате Нью-Йорк - Венде, расположенную в городе Буффало.