Собянин: Город окажет помощь семьям с детьми

По решению главы города эти наборы будут выдавать через школы. Таком образом город пытается поддержать семьи с небольшими доходами.

И еще одно решение мэра: на период закрытия учебных заведений отменяется льготный проезд в общественном транспорте для школьников, начиная с 5 класса.

"Почему это важно? , - объяснил Собянин. - Мы закрыли школы для того, чтобы минимизировать контакты учащихся, а не для того, чтобы они с утра до вечера катались по городу". Поэтому транспортное приложение Социальной карты москвича у школьников будет временно заблокировано, а уплаченные за проезд деньги - перенесены на более поздний срок.

Особо глава города обратился к молодым горожанам и напомнил, что если даже для них самих коронавирус не так опасен, то получив его порцию, они могут "наградить" им своих родителей, бабушек и дедушек. От общения с ними ради их же здоровья в эти дни лучше воздержаться.

И уже обращаясь ко всем москвичам Собянин пишет:

- Борьба с распространением коронавирусной инфекции - наша общая борьба. Власть и горожане могут справиться только вместе. Только совместными усилиями. Хочу обратиться к москвичам с просьбой - проявите особое внимание к людям старшего поколения. Если это ваши близкие, помогите им пережить сложный период. Если это ваши соседи и знакомые, поинтересуйтесь, что им нужно, и окажите посильную помощь. Иногда и добрые слова поддержки дорогого стоят. Наши бабушки и дедушки ни в коем случае не должны чувствовать себя забытыми.

Надеюсь, что объявленные сегодня меры противодействия коронавирусной инфекции будут восприняты с пониманием. В складывающейся ситуации они абсолютно необходимы.