Стоимость полисов ОСАГО снижается уже 14 месяцев подряд. Страховщики посчитали, что за два месяца этого года стоимость обязательной страховки снизилась на 1,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А именно с 5 628 до 5 539 рублей. Но при этом сумма выплат все это время увеличивается.

Траты на ОСАГО становятся с каждым месяцем все меньше и меньше. Вот что конкуренция на рынке делает. Фото: a2bb5s / istock

Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс. Он отметил, что средняя выплата за этот же период, напротив, вновь выросла на 5,4 процентов - с 66 198 до 69 743 рублей. При этом также выросло количество заключенных по ОСАГО договоров, с 4,96 до 5,17 миллионов штук.

По его словам, начатая Банком России 9 января 2019 года реформа дала свои результаты.

- Мы видим беспрецедентную для рынка ОСАГО ситуацию, когда средняя цена обязательной "автогражданки" снижается 14 месяцев подряд, при том, что средняя выплата продолжает расти и уже сравнима со средней выплатой по добровольному и дорогостоящему КАСКО, - говорит Игорь Юргенс. - Это - следствие возросшей конкуренции между страховыми компаниями.

При этом ситуация с убыточностью на рынке ОСАГО остается напряженной. Отношение выплат к премиям в феврале составили 91 процент. А закон отводит на выплаты 77 процентов страховой премии.

Напомним, что в первом чтении приняты поправки к закону об ОСАГО, которые позволят страховщикам рассчитывать тарифы индивидуально для автовладельцев. Аккуратные будут платить меньше, а убыточные - больше. Это только подстегнет конкуренцию на рынке. При этом вводится новый коэффициент, который увеличит стоимость полиса за совершение грубых нарушений на дороге. Но эти нарушения должны быть зафиксированы сотрудниками ГИБДД, а не камерами фотовидеофиксации. Так что для абсолютного большинства водителей этот коэффициент не будет применяться. Ведь инспекторы теперь очень редко выявляют такие нарушения. Так что полисы продолжат дешеветь.