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23.03.2020 01:34
Рубрика: Страхование

Страховщики попросили ЦБ временно расширить тарифный коридор ОСАГО

Текст: Юлия Кривошапко
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Страховые компании обратились в Банк России с просьбой временно расширить коридор для базовой ставки ОСАГО минимум на 10% для всех типов транспортных средств. Об этом говорится в письме Всероссийского союза страховщиков (ВСС), направленном регулятору.

Расширение коридора для базовой ставки "автогражданки" - одна из мер, которые должны помочь участникам рынка пережить непростые времена, отмечается в письме.

Фото: Алексей Мальгавко/РГ
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Изменение курсов валют, по прогнозам страховщиков, приведет к заметному увеличению стоимости восстановительного ремонта, а также размера выплат по ОСАГО в связи ростом стоимости запасных частей. "С учетом того, что по данным Банка России комбинированный коэффициент по ОСАГО в 2019 году составил 94,5%, текущих значений тарифного коридора по ОСАГО окажется недостаточно для компенсирования роста цен", - уточняют в ВСС.

Если просьба страховщиков будет удовлетворена, минимальная базовая ставка тарифа окажется на уровне 2471 рублей (сейчас 2746 рублей), максимальная - 5436 рублей (сейчас 4942 рублей).

В документе упоминаются и другие меры, которые ВСС предлагает рассмотреть регулятору. Это смягчение требований в части срока страховых выплат потерпевшим. Сейчас максимальный составляет 20 рабочих дней. Страховщики просят увеличить его до 30 дней.

Кроме того, в союзе рассчитывают на отмену или перенос проверок участников страхового рынка, корректировку сроков предоставления бухгалтерской отчетности, введение моратория на признание отрицательной переоценки по портфелям ценных бумаг страховщиков сроком на полгода. Последнее позволит снизить чувствительность участников рынка к рыночному риску. В качестве даты фиксации котировок ценных бумаг предлагается использовать 1 февраля 2020 года.