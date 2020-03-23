В РФ запущен портал со списком онлайн-сервисов для жизни "на удаленке"

В России появился интернет-ресурс со списком сервисов, которые могут пригодиться гражданам, находящихся в режиме изоляции в связи с распространением коронавируса. С 23 марта он доступен по адресам все.онлайн и vseonline.online.

Разработка и запуск ресурса - совместный проект Минкомсвязи и АНО "Цифровая экономика", реализованный при поддержке крупнейших российских интернет-компаний и сервисов. Сайт содержит свыше 60 цифровых сервисов. В списке доставка продуктов и готовой еды, транспортные сервисы, сервисы образования, организации досуга.

"Мы планируем постоянно расширять каталог предложений и предусмотрели для пользователей возможность предлагать нам сервисы, которые они считают важным разместить на все.онлайн", - прокомментировал Евгений Ковнир, гендиректор организации "Цифровая экономика".