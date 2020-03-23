В Сеть выложили уникальные фото раллийной "восьмерки" 1984 года

В интернете появились уникальные фото раллийного спорт-прототипа на базе ВАЗ-2108, построенного на Волжском автозаводе в 1984-1985 гг. В свое время снимки были сделаны для фирменного каталога автогиганта, в Сети их разместил бывший дизайнер ВАЗа Владимир Ярцев (он уволился в начале 90-х и переехал на ПМЖ в Бельгию, где занялся тюнингом).

Этот спорт-прототип назывался ВАЗ-2108 "Ралли", и с только что пошедшей в серию тогда "восьмеркой" машина не имела ничего общего. На болиде применили центральномоторную компоновку (то есть двигатель был установлен за передними сиденьями в пределах колесной базы) и задний привод.

В движение автомобиль приводил мотор от "классики" - с расточенным до 1,8 л объемом, 16-клапанной головкой и турбонаддувом. Мощность мотора составляла 300 л.с., крутящий момент - 350 Нм. Максимальная скорость машины достигала 220 км/ч, разгон с места до 100 км/ч занимал всего 6-6,5 секунды.

Автомобиль имел необходимый по регламенту ралли-рейдов трубчатый каркас безопасности. Эту машину создали по мотивам европейских ралли-болидов группы B всемирного чемпионата по ралли WRC. Тогда в этой группе блистали Renault 5 Alpine Turbo и Peugeot 205 T16.