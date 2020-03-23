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23.03.2020 14:00
Рубрика: Видео

Видео: байкер на скорости пролетел под грузовиком и выжил

Текст: Вадим Давыденко

Профессиональные каскадеры отрабатывают подобные трюки месяцами, страхуют буквально каждую часть тела по отдельности и все равно нет-нет, да жестоко травмируются. Но начинающих водителей провидение часто щадит, давая шанс уцелеть при казалось бы смертельном падении.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Все началось с того, что у мотоциклиста, автора этого видео, засбоил его железный конь. На замедленной съемке видно, как руль начало мотать из стороны в сторону - то ли ветер тому виной, то ли неровность дорожного покрытия. В какой-то момент амплитуда колебаний выросла настолько, что байк упал набок и по инерции заскользил вправо, как раз под едущую параллельным курсом фуру. Шанс попасть под колеса многотонного грузовика был велик, но мотоциклиста каким-то чужом протащило как раз между осями и выкинуло на обочину.

Хорошо видно, как байкер катится по асфальту и ладонями-локтями-коленями пытается затормозить. И ему это удалось.

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#видео #авто