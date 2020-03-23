Во Франции за нарушение карантина оштрафованы 92 тысячи человек

За пять дней полиция Франции выписала 92 тысячи штрафов жителям страны, нарушившим режим самоизоляции.

"Даже не имея ярко выраженных симптомов, вы не можете покидать свои дома без уважительной причины", - пояснил директор управления гражданской безопасности и урегулирования кризисных ситуаций Ален Тирион.

Напомним, 17 марта власти Франции объявили о введении на территории страны строго карантина. Жителям нельзя выходить на улицу без особой необходимости. Если же человек все же покинул место проживания, он должен иметь при себе заполненное заявление, в котором указаны цель выхода из дома и место назначения. В противном случае человеку грозит штраф в размере 135 евро. За повторное нарушение наказание более суровое - 1500 евро.

Согласно последним данным, во Франции коронавирус выявлен уже у 16 тысяч человек, от осложнений скончались 674, сообщает ТАСС.