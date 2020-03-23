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23.03.2020 10:00
Рубрика: В мире

Во время беспорядков в тюрьме Боготы погибли 23 человека

Текст: Юрий Когалов

На минувших выходных, когда в столице Колумбии проводился эксперимент с ведением в городе карантина, заключенные местной тюрьмы Ла Модело устроили беспорядки.

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Администрация исправительного учреждения жестко отреагировала, в результате 23 человека погибли, 90 пострадали (в том числе 7 охранников, двое их них находятся в критическом состоянии). Как отмечает El Mundo, что произошло внутри до сих пор неизвестно. По словам министра юстиции Колумбии Маргариты Кабелло, заключенные пытались совершить побег, однако их план был сорван. Впрочем, пока порядок не восстановлен, говорить об этом рано.

Однако заключенные других тюрем, с которыми пообщались журналисты испанской газеты, утверждают, что дело было совсем в другом. По их словам, таким образом отбывающие наказание в Ла Модело пытались привлечь к себе внимание. Многие тюрьмы Колумбии переполнены, на что неоднократно жаловались заключенные. А в условиях распространения в мире коронавируса это создает дополнительные риски. А единственное, что сделали власти, это запретили посещение заключенных родственниками.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Эта версия имеет право на существование, поскольку в Колумбии между заключенными различных тюрем поддерживается связь они не только передают друг другу информацию, но и предметы. Так, несколько лет назад из одного учреждения в другое кочевало даже огнестрельное оружие.

Кстати, беспорядки, хотя и не такие массовые, были отмечены на выходных и в других тюрьмах Колумбии. Заключенные требуют принятия специальных мер для предотвращения заражения коронавирусом, хотя бы тех камерах, где сидят пожилые люди.

Генеральная прокуратура и служба омбудсмена уже обратились к правительству с просьбой принять меры для смягчения серьезности ситуации. Одно из предложений, которое они выдвигают, состоит в том, чтобы отправить неопасных заключенных и осужденных на срок менее восьми лет по домам.

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