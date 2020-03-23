ВТБ предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

ВТБ предоставит отсрочку платежей на срок до трех месяцев по кредитным продуктам розничным клиентам, которые в результате пандемии оказались на больничном, понесли финансовые потери из-за карантина или неоплаченного отпуска. Детали и сроки запуска программы кредитных каникул банк объявит до конца марта, говорится в его сообщении.

Ранее Банк России рекомендовал банкам и МФО рассматривать реструктуризацию кредитов/займов в качестве первоочередной меры, направленной на предотвращение случаев возникновения у субъектов МСП просроченной задолженности или в целях ее урегулирования. Также Банк России попросил профессиональных кредиторов реструктировать задолженность, не назначать пени и штрафы по кредитам/займам, предоставленным физлицам, у которых обнаружена коронавирусная инфекция.

Закрепленное законом право на приостановку или сокращение платежей на срок до полугода имеют ипотечные заемщики, попавшие в сложную жизненную ситуацию (потеря работы, длительная болезнь и так далее).