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24.03.2020 09:29
Рубрика: В мире

Администрация Трампа сократила помощь Афганистану после визита Помпео

Текст: Максим Макарычев
Белый дом сокращает финансовую помощь Афганистану на один миллиард долларов после провалившихся переговоров о создании "коалиционного правительства". Об этом говорится в заявлении главы госдепартамента США Майка Помпео, распространенном в понедельник. Решение было принято после того, как его конкурирующие афганские лидеры не смогли разрешить свой спор после визита Помпео в Кабул.
Фото: Sepidar palace via AP Фото: Sepidar palace via AP
Фото: Sepidar palace via AP

"Соединенные Штаты глубоко сожалеют о том, что президент Афганистана Ашраф Гани и бывший премьер-министр Абдулла Абдулла проинформировали госсекретаря Помпео о том, что они не смогли договориться о всеобъемлющем правительстве, способном решить проблемы управления, мира и безопасности и обеспечить здоровье и благосостояние афганских граждан", - сказал Помпео в своем заявлении, добавив, что Соединенные Штаты "разочарованы поведением двух политиков, а "провал переговоров нанес вред американо-афганским отношениям".

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Напомним, что в понедельник Помпео совершил необъявленную поездку в Афганистан, даже несмотря на то, что большинство официальных правительственных поездок американских чиновников было отменено из-за пандемии коронавируса.

По словам Помпео, эта неудача переговоров двух лидеров представляет собой "прямую угрозу национальным интересам США, вступившую в силу немедленно".

По данным издания The Hill, Белый дом намерен пересмотреть рамки сотрудничества с Афганистаном. Речь идет о сокращении финансовой помощи Кабулу на миллиард долларов не только в 2020 году, но и на такую же сумму в 2021 году. Кроме того, Вашингтон начнет анализ всех программ и проектов сотрудничества с Афганистаном для выявления возможности дополнительных финансовых сокращений.

В госдепе дали понять, что США не отказываются ни от партнерства с Афганистаном, ни от американского обязательства поддерживать афганские силы безопасности. Так, в ближайшее время Соединенные Штаты предоставят 15 миллионов долларов для борьбы с распространением коронавируса в Афганистане.

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Гани и Абдулла, давние политические противники, оказались вовлечены в борьбу за власть после сентябрьских выборов президента в Афганистане. Национальная избирательная комиссия объявила Гани победителем выборов в прошлом месяце, однако Абдулла продолжает оспаривать результаты голосования. Непримиримые соперники даже провели в начале марта различные церемонии инаугурации, и Абдулла пообещал сформировать параллельное правительство.

Кроме того, представители движения Талибан (группировка запрещена в РФ - Прим. ред.) назвали "выборы нелегитимными и противоречащими мирному процессу". По оценке экспертов, откровенная враждебность в отношениях Гани и Абдуллы сводит на нет усилия США по достижению прогресса в сделке администрации Трампа с талибами.

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