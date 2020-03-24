Банк России опустил курс доллара ниже 80 рублей

Официальный курс доллара снижен с 80,88 рубля до 78,85 рубля. Курс евро изменен с 86,7 рубля до 85,43 рубля.

Рубль укрепляется на биржевых торгах во вторник, растут и российские фондовые индексы. Одна из главных причин - замедление роста новых заболевших коронавирусом в Италии, что может стать сценарием и для других европейских стран, а также США, говорит старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.

Кроме того, сказывается фактор беспрецедентных монетарных мер со стороны ФРС США, запустившей безлимитное количественное смягчение. "Конечно, осторожность все равно не будет лишней, так как мировая экономика фактически оказалась в рецессии и все большее число стран вводят карантин, ограничивая деловую активность. Но свет в конце туннеля все же наметился", - отмечает аналитик.